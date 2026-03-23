القيادة المركزية الأمريكية: نواصل ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية بقوة باستخدام ذخائر دقيقة

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، مقطع فيديو للضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية على عدد من المنشآت العسكرية الإيرانية.

وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» إن القوات الأمريكية تواصل ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية بقوة، لافتة إلى أن هذه العمليات تتم باستخدام الذخائر الدقيقة.

وقال مسئول إسرائيلي للقناة الـ12 الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يوقع على اتفاق مع إيران لا يحقق أهداف الحرب.

وأكد موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن هناك محاولة لترتيب اتصال بين مسئولين أمريكيين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن احتمال إبرام اتفاق منخفض جدًا، مشيرا إلى عدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران حتى الآن.