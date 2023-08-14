البرهان: نعاهد السودانيين بالاحتفال قريبا بالنصر المؤزر على التمرد الغاشم

توجه قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالتحية إلى شهداء الدولة السودانية في كل الحقب، وشهداء معركة استرداد الكرامة الوطنية وحسم التمرد.

وأضاف خلال كلمة له، صباح الاثنين، أن «معركة استرداد الكرامة الوطنية وحسم التمرد، ظل يسطر فصولها النابضة بالبطولة والفداء، أبناء القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وكل فئات الشعب المستنفرين والمتطوعين، الذين بادروا لتلبية نداءات الوطن بكل ولايات البلاد».

وحيّا أبناء الشعب السوداني، الذين لم تزدهم تلك المحنة الوطنية، إلا عزمًا وقوة وثقة في القوات المسلحة، متعهدًا بالاحتفال قريبًا بالنصر على التمرد الغاشم.

وأكمل: «نعاهدكم جميعا أيها الشرفاء، أن نحتفل قريبًا - وبعون الله وتوفيقه - بالنصر المؤزر على التمرد الغاشم، ونحافظ على البلد وشعبه، ونجنبه مستقبل مغامرات كل متهور، ونبدأ ونواصل معا مسيرة البناء وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب».

ووجه الشكر إلى «دول الجوار وأصدقاء السودان، الذين سعوا ويسعون لاستعادة الأمن والاستقرار إلى وطن السودان الغالي».