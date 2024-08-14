ما هي رسالة يحيى السنوار بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة فريقًا من كبار المسئولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بهدف التغلب على العقبات المتبقية والتوصل إلى اتفاق.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد أعلنت العزم على تقديم مقترحات لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.

وفي رسالة تم تسليمها للوسطاء العرب ليلاً، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار إنه "إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فعليها وقف العمليات العسكرية في غزة".

إلى ذلك، أفادت ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة "رويترز" للأنباء إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي سيمنع ردا مباشرا ايرانيا على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وصرح مسئول أمني رفيع المستوى من طهران، بأن إيران، إلى جانب حلفائها مثل حزب الله، سيشنون هجوماً مباشراً إذا فشلت المحادثات بشأن غزة أو إذا رأوا أن إسرائيل تماطل في المفاوضات.

وذكر أيضًا أنه على خلفية الخطر المتزايد لحرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية بطهران والقيادي العسكري البارز قي حزب الله فؤاد شكر في قصف للضاحية الجنوبية لبيروت، أجرت إيران حوارًا مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول سبل الرد.