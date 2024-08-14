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تقام مساء اليوم الأربعاء، عدد من المباريات الهامة المحلية والعالمية في مختلف المسابقات.

حيث يلعب النادي الأهلي في التاسعة مساء مع فريق إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ33، في المقابل يواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش.

وفي العاشرة مساء سيكون الجميع على موعد مع مباراة هامة بين ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي.

إليكم مواعيد مباريات اليوم

- الدوري المصري:

الزمالك × طلائع الجيش.. الموعد (5:30) مساءً بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.

المصري × زد.. الموعد (5:30) مساءً بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

إنبي × الأهلي.. الموعد (9) مساءً بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

بيراميدز × الداخلية.. (9) مساءً بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.

- السوبر الأوروبي:

ريال مدريد × أتالانتا.. الموعد (10) مساءً بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.