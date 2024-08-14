نائب وزير الصحة: مبادرة الـ1000 يوم الذهبية تدرب الأسرة على الاختيارات المدروسة

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، على هامش زيارتها التفقدية لمحافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بجميع المحافظات.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور هشام زكي الإدارة المركزية للعلاج الحر، وأحمد خيري مساعد نائب الوزير، ومحمد مختار مكتب فني نائب الوزير ، والدكتور ياسر جمال المجلس القومي للسكان، والدكتورة ميرفت فؤاد تنظيم الاسرة، والدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة.

وقال محافظ قنا، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية، وبذل المزيد من الجهود التي من شأنها المساهمة في ضبط النمو السكاني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصه علي متابعة معدلات السكان من خلال وضع مؤشرات لنسب الإستجابة بكافة القري والنجوع علي مستوي المحافظة.

وأضافت نائب وزير الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية "الـ1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية التي تم إطلاقها في عام 2023 تقدم خدماتها بالمجان من خلال ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بحقوق كل طفل بمفرده في الرعاية المثلى طوال الـ1000 يوم الذهبية الأولى من عمره، وتأهيل الأسرة على الاختيارات المدروسة، استعدادا للحمل والمباعدة بين الحمل لمدة من 3 إلى 5 سنوات والتي تؤمن 85% من صحة الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية

و استعرضت "الألفي"، آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الـ1000 يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.

وأوضحت أن الـ1000 يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بالـ"ذهبية" لأن أول 1000 يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85% من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للطفل، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخصائص السكانية في مصر.

وأكدت الألفي أن مبادرة «الـ1000 يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة، فضلاً عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا.

وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنوياً، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.

وعلي هامش اللقاء، كرم محافظ قنا، ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، 3 أطباء من قسم النساء والتوليد لتحقيق أعلى نسبة من الولادة الطبيعية وهم الدكتور حسن علي بمستشفي نجع حمادي العام ، والدكتور عمر الخطيب بمستشفي فرشوط المركزي ، والدكتور محمد حمزة بمستشفي قوص المركزي.