وفد طلابي صيني يزور جامعة قناة السويس لتعزيز التعاون الأكاديمي

استضافت جامعة قناة السويس، وفد جامعة تشينخوا الصينية برئاسة الدكتور لي جيانج، بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي بين الجامعتين، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في مختلف المجالات.

ورحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالوفد الصينى، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين مصر والصين خاصة جامعة قناة السويس التى تفتخر بشراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الصينية، منها الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ومعهد الاستزراع السمكي ومعهد كونفوشيوس.

ولفت مندور، إلى تدريس اللغة الصينية في 3 روافد بالجامعة، كلية الألسن وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ما يساهم في تعزيز فهم الطلاب للثقافة الصينية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي.

من جهتها أوضحت الدكتورة لي جيانج، رئيس وفد جامعة تشينخوا أن الزيارة تعد فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين وبناء شراكات أكاديمية جديدة، خاصة أن جامعة قناة السويس تمثل نموذجا للتعاون المثمر، معربة عن أملها فى تحقيق المزيد من النجاح والابتكار بمجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابي وتعزيز تلك العلاقات وتعميق الفهم المتبادل بين الثقافتين المصرية والصينية.

حضر اللقاء الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس وأستاذ اللغة الصينية، والدكتورة إيمان مجدي مدرس اللغة الصينية بكلية الألسن.