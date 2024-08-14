وزير الخارجية يؤكد على الدور الاقتصادي لسفارات مصر في الأمريكتين ويوجه بالعمل على تفعيل آليات التعاون الثنائي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية الدور الاقتصادي لسفارات مصر في دول الأمريكتين؛ أخذاً في الاعتبار الأولوية والفرص الكبيرة للتعاون الاقتصادي مع تلك الدول، لاسيما دول أمريكا اللاتينية، التي تمتلك مصر معها عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة مع تجمع "الميركوسور"، والكفيلة بتسهيل ودفع التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وفي ظل مواقف تلك الدول المؤيدة للقضايا العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد العاطي اليوم الأربعاء، بقيادات وأعضاء قطاع شئون الأمريكتين بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل المباشر مع قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية ثمن - خلال اللقاء - تطوير العلاقات مع دول الأمريكتين، وذلك في ظل أهمية تلك العلاقات من النواحي الإستراتيجية والسياسية والتجارية والاقتصادية.

ووجه الوزير بالعمل على تكثيف التواصل رفيع المستوى مع دول الأمريكتين، وتفعيل آليات التعاون الثنائي والتشاور السياسي مع هذه الدول؛ سواء على المستوى الوزاري او مستوى مساعدي الوزير، بالإضافة إلى الاستمرار في تكثيف الجولات التي يعكف القطاع على تنظيمها في مصر لسفراء وممثلي دول الأمريكتين للمناطق الصناعية والاقتصادية والاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة الانخراط الاقتصادي مع تلك الدول، وإبراز البيئة الاستثمارية الجاذبة والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد.

وأوضح السفير أبو زيد أن الدكتور عبد العاطي حرص على الاستماع لتقييم أعضاء قطاع الأمريكتين لمختلف جوانب العلاقات مع دول الأمريكتين، وتلقي مقترحاتهم حول سبل تطويرها، بالإضافة إلى الاستماع لعرض متكامل لأبرز محاور عمل القطاع، وما يضطلع به من أنشطة في هذا الشأن خلال الإطار الزمني قصير ومتوسط وبعيد المدى.