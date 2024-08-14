بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنازل البدوية بقرية النقب في طابا

أعلن محمد حسن، رئيس مدينة طابا بجنوب سيناء، عن بدء الأعمال الإنشائية لمشروع بناء 120 منزلًا بدويًا في قرية النقب، التابعة إداريًا لمدينة طابا.

يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة لسكان القرية.

وأوضح حسن في تصريح اليوم، أن المشروع يقام على مساحة 54 ألف متر مربع، ويتم تنفيذه على مرحلتين.

تشمل المرحلة الأولى بناء 60 منزلًا بتكلفة تبلغ 95 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحة كل منزل 180 مترًا مربعًا، ويتكون من 3 غرف وصالة ومجلس استقبال، بالإضافة إلى مطبخ وحمام، وحوش أمامي وخلفي.

وأشار إلى أن المنازل صُممت بشكل يسمح بتعليتها في المستقبل، وتم تزويد كل منزل بسلم خارجي لتسهيل إضافة طوابق أخرى. يُمول المشروع ويُنفذ من قبل الجهاز المركزي للتعمير، بهدف توفير مساكن لائقة ومريحة لأهالي القرية، والارتقاء بظروف معيشتهم.