الخميس 14 أغسطس 2025 11:24 ص
أمين عام حزب الله يشكر إيران على دعمها للبنان ومقاومته ضد إسرائيل

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 11:05 ص

جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، الشكر لإيران على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضد "العدو" الإسرائيلي.

ووفق قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ قاسم أمينَ المجلس الأعلى للأمن ‏القومي في إيران علي لاريجاني، والوفد المرافق له، ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني.

‏وشكر الشيخ قاسم، خلال اللقاء، إيران على وقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مؤكدا العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.

وكان لاريجاني، وصل صباح أمس الأربعاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، حيث التقى المسئولين اللبنانيين، وأعلن وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف الظروف.

