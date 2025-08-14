سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت قوات الأمن السوري في محافظة اللاذقية، الخميس، القبض على عنصر في "مليشيا" النظام السابق "متورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين".

جاء ذلك وفق ما أوردته محافظة اللاذقية (شمال غرب) في بيان على قناتها الرسمية بمنصة "تلجرام".

المحافظة قالت: "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على المجرم نصر هاني رسلان، المتورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، أثناء انضمامه إلى ميليشيا النظام البائد".

وأوضحت أن الانتهاكات شملت "المشاركة بالمعارك ضد المناطق الثائرة، والتمثيل بجثث الشهداء، بالإضافة إلى اعتدائه على امرأة وطعنها بأداة حادة".

وأفادت بأنه "تمت إحالته إلى الجهات المختصة، لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص".

ومن حين إلى آخر تعلن السلطات السورية القبض على عناصر من نظام بشار الأسد السابق، بشبهة التورط في ارتكاب جرائم بحق المدنيين.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.