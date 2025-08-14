قصور الثقافة بالمنيا تحتفي بوفاء النيل بعروض الفنون الشعبية

في أجواء احتفالية مبهجة، ووسط حضور جماهيري من أهالي محافظة المنيا، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية وفاء النيل بكورنيش المنيا، ضمن مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

حضر الفعاليات رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، وإيمان كمال مدير قصر ثقافة المنيا. واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبته كلمة مدير عام ثقافة المنيا التي أشادت بجهود وزارة الثقافة في إطلاق المبادرة، مؤكدة أن نهر النيل هو شريان الحياة ومصدر المياه الرئيس في مصر، مشيرة إلى مكانته المقدسة لدى المصريين القدماء الذين اعتادوا إقامة احتفال كبير له في الخامس عشر من أغسطس من كل عام.

وأوضحت أن الاحتفالية تهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز ارتباط النشء والشباب بأهمية النيل ودوره في تشكيل الهوية المصرية، بما يعزز قيم الانتماء ويحافظ على الوعي بأهميته.

وقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية، بقيادة المدرب محمد شحاتة، مجموعة من الرقصات التراثية المميزة، منها: التحطيب، يابنت ياملاية، أناملواني يابوي، والعصاية، والتي لاقت إعجاب وتفاعل الحضور.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا، وتتواصل اليوم مع عرض لفرقة المنيا للموسيقى العربية تدريب المايسترو بليغ حمدي، ويقدم غدا عرض لفرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.