صحة غزة: 61 ألفا و776 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى "61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 54 شهيدا (بينهم 4 انتشال) و831 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه بذلك "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و776 شهيدًا 154 ألفا و906 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023".

ووفق البيان "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي 10 آلاف و251 شهيدا و42 ألفا و865 مصابا".

وعن ضحايا منتظري المساعدات الأمريكية، قالت الوزارة: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا و 269 مصابا".

وبذلك "ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألف و881 شهيدًا وأكثر من 13 ألفا و863 مصابا".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمونها "مصائد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وعن ضحايا التجويع المتعمّد، أفادت الوزارة أن "مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 4 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 239 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلا".

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.