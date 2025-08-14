نظم مئات النشطاء اليونانيين، الخميس، مظاهرة داعمة لفلسطين في ميناء "بيري" قرب أثينا، لرفض نزول سياح إسرائيليين من السفينة إلى البر اليوناني.

وبحسب مراسل الأناضول، تجمع نحو 500 شخص، بينهم مسئولون من الحزب الشيوعي اليوناني، ومجموعات يسارية مختلفة، ونقابات، إضافة إلى ناشطين مؤيدين لفلسطين، أمام الميناء المذكور مع اقتراب سفينة سياح إسرائيلية للرسو.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصورا لأطفال فلسطينيين في غزة استشهدوا خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

وأقيمت المظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات اليونانية، وفُضت دون وقوع مشاكل.

وبحسب موقع "902. Gr" الإخباري اليوناني، كانت السفينة تقل عددا من العسكريين الإسرائيليين ضمن السياح.

وليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها مواطنون يونانيون ضد رسو سفن إسرائيلية تقل سياحا يعتقد أن بعضهم شارك في حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث شهدت عدة جزر يونانية على غرار سيروس ورودس وكريت وفولوس مظاهرات مماثلة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و722 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و525 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.