ألمانيا: أكثر من 27 ألف طفل أصيبوا في حوادث سير العام الماضي

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن عدد الأطفال الذين أصيبوا في حوادث سير على الطرق الألمانية العام الماضي بلغ حوالي 27 ألفا و260 طفلا دون 15 عاما.

وأوضح المكتب، في بيانه الصادر في فيسبادن اليوم الخميس، أن هذا يعني أن العدد ظل تقريبا كما هو في العام السابق (2023: 27 ألفا و240 طفلا مصابا).

ومع ذلك، ارتفع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في حوادث سير من 44 طفلا عام 2023 إلى 53 طفلا عام 2024.

ويعني هذا إحصائيا أن هناك طفلا أصيب أو لقي حتفه في حوادث مرورية كل 19 دقيقة العام الماضي، بحسب بيانات المكتب.

وبعد انخفاض ملحوظ خلال جائحة كورونا في عامي 2020 و2021، ارتفع عدد حالات الإصابة والوفاة بين الأطفال في حوادث المرور مجددا في عامي 2022 و2023.

وبحسب البيانات، فإن معظم الأطفال الذين تعرضوا لحوادث مرورية عام 2024 كانوا في سيارات (35%). وكان عدد مقارب (33%) على دراجات هوائية، و21% كانوا يسيرون على الأقدام.

ووفقا لتحليل الإحصائيين، تُشكل الرحلة إلى المدرسة خطرا على العديد من الأطفال، حيث كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما أكثر عرضة لحوادث المرور بين الساعة السابعة والثامنة صباحا من الاثنين إلى الجمعة، وهو الوقت المعتاد لذهاب الأطفال إلى المدرسة.

وينخفض عدد حوادث السير التي يتعرض لها أطفال في الساعات التالية حتى الساعة الواحدة ظهرا، وتصل إلى ثاني أعلى قيمة لها من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة الثالثة والخامسة عصرا.