تعليم قنا يُعلن الفائزين في مسابقة القصة القصيرة «الفاروق عمر»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا اليوم نتائج مسابقة القصة القصيرة "الفاروق عمر" للعام الدراسي 2024-2025، التي ينظمها توجيه عام المكتبات على مستوى المديرية، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية مهارات اللغة العربية وتشجيع الأجيال الناشئة على القراءة والإبداع الأدبي.

وأوضح هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المسابقة أسفرت عن فوز الطالبة مريم محمد عبد الفتاح من مدرسة صبري جاد الله للتعليم الأساسي بإدارة فرشوط التعليمية، والطالب يوسف هيثم عبد العليم من مدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم بإدارة نجع حمادي التعليمية، عن المرحلة الإعدادية. كما فازت الطالبة ريم زين العابدين حميد من مدرسة نقادة الثانوية بنات بإدارة نقادة التعليمية، والطالبة منه محمد جلال السيد من مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بإدارة قنا التعليمية، عن المرحلة الثانوية.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين، مشيدًا بالأعمال المقدمة التي تنوعت موضوعاتها وعكست وعي الطلاب وحسهم الأدبي المرهف، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالأدب في تشكيل شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، ومُشيرًا إلى دور الإدارة العامة للأنشطة التربوية بقيادة سمية عبد الفتاح وإشراف ناجح عبد الحميد، موجه عام المكتبات، في إنجاح المسابقة وتحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية.