بوروسيا دورتموند يقسو على باير ليفركوزن برباعية نظيفة في البوندسليجا

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عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على ضيفه باير ليفركوزن 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه كولون 1 / صفر وأوجسبورج على آينتراخت فرانكفورت 2 / 1 وفيردر بريمن على يونيون برلين بذات النتيجة وماينز على هيرتا برلين 2 / 1.

وسجل أهداف دورتموند باكو ألكاسير في الدقيقة 28 وماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 50 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ورافاييل جوريرو في الدقيقة 83.

ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس.

وكان دورتموند تلقى خسارة مفاجئة أمام يونيون برلين 1 / 3 في الجولة الثالثة يوم 31 أغسطس الماضي.