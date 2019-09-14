العاهل السعودي يتلقى اتصالا هاتفا من ملك الأردن

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، اليوم السبت، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للعمل الإرهابي الذي استهدف معملي تكرير للنفط تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية(واس).

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد العاهل الأردني للملك سلمان بن عبد العزيز تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقدّر العاهل السعودي للملك عبد الله الثاني موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشدداً على قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان والتعامل مع آثاره.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين لتكرير النفط تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقتا لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.