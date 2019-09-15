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ارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار الأمريكي

بيتكوين
بيتكوين
واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:38 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:38 م

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1ر1% منذ مساء الجمعة، ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و378 دولار، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة الريبل المشفرة ارتفع بنسبة 6ر3% إلى 26 سنت، وهي حاليا أقل من 92% أقل من 32ر3 دولار التي تم تسجيلها في 4 كانون يناير 2018. وانخفضت حتى الآن بنسبة 24%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين عشرة آلاف و217 دولار وعشرة آلاف و423 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 47% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

كما ارتفعت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 5ر2% إلى 185 دولار.

وزادت عملة لايتكوين بنسبة 4ر3% إلى 70 دولار.

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