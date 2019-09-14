صناعة الملابس تسجل زيادة في الإيرادات وتقلصا في الأرباح بالصين

سجلت صناعة الملابس بالصين زيادة في الإيرادات، وانخفاضا في الأرباح أثناء الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت أن بيانات من الوزارة أظهرت أنه خلال الفترة بين يناير ويوليو، ارتفعت إيرادات التشغيل الشاملة لشركات الملابس الرئيسية ،التي تصل إيرادات التشغيل السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان (حوالي 8ر2 مليون دولار أمريكي)، ارتفعت بنسبة 15ر2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2ر896 مليار يوان.

وعلى الرغم من ذلك، تقلصت أرباح هذه الشركات بنسبة 48ر3 في المئة لتبلغ 1ر46 مليار يوان مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وفقا للوزارة.

وانخفض إنتاج الشركات بنسبة 46ر0 في المئة إلى إجمالي 3ر14 مليار قطعة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وفي الفترة نفسها، ازدادت مبيعات التجزئة للملابس بنسبة 4ر20 في المئة عن العام الماضي، في حين انخفضت صادرات الملابس والمستلزمات بنسبة 67ر3 في المئة على اساس سنوي لتبلغ 5ر83 مليار دولار.