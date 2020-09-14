تنطلق فعاليات معرض الإسكندرية الثامن للكتاب في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل بأرض كوتة.

ويقام المعرض بنسبة حضور 50 % من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض الإسكندرية للكتاب يقام على مساحة 3000 متر مربع ويشهد مشاركة 134 دار نشر، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة.

وأضاف أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، المرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن، بالإضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التي حددها مجلس الوزرا، مؤكدا أنه سيتم تنظيم عدد من المعارض الأخرى في مختلف المحافظات.