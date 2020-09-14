البحرين وإسرائيل يناقشان الانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات البلدين تحت مظلة السلام

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، مع وزيرالتعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، واستعرضا ما تشهده المنطفة من طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.

وتبادل خلال الاتصال التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.