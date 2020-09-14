رئيس وزراء بريطانيا يقبل استقالة مبعوثه الخاص لحرية الدين والمعتقد ويدافع عن «بريكست»

قبل رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالة مبعوثه الخاص لحرية الدين أو المعتقد رحمن تشيشتي من منصبه بسبب اعتراضه على تشريع الحكومة بشأن انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال متحدث رسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء البريطاني - حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الإثنين - "إن بوريس جونسون وجه الشكر لتشيشتي على خدمته وتمنى له الخير في المستقبل، غير أنه دافع عن شروط مسودة التشريع".

ونقل المتحدث عن جونسون قوله "لكن كما قلت، أعتقد أننا حددنا بصورة واضحة أسباب الإجراءات المتعلقة ببروتوكول إقليم آيرلندا الشمالية، وأن رئيس الوزراء يعتقد أنه أمر حاسم أن يتم تمرير هذا التشريع".

وكان تشيشتي قد قدم استقالته في وقت سابق اليوم، مشيرًا في خطابه لرئيس الوزراء البريطاني إلى أنه لديه ما وصفه بـ"مخاوف حقيقية" إزاء انتهاك المملكة المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".. وأضاف تشيشتي "لدي شعور قوي بشأن الحفاظ على الاتزامات التي أجريناها، وفي حال قدمنا كلمتنا، فيجب علينا الوفاء بها".

كما قال تشيشتي، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "لقد كتبت لريس الوزراء استقالتي من منصب مبعوثه الخاص لحرية الدين أو الاعتقاد، ولا يمكنني دعم مشروع قانون السوق الداخلية في شكله الحالي الذي ينتهك من جانب واحد الاتزامات القانونية للمملكة المتحدة.. وبصفتي مشرعا بالبرلمان لمدة 10 سنوات ومحامي بالقضاء العالي سابقا، فإن قيم احترام سيادة القانون والوفاء بالكلمة عزيزة عليً".

يذكر أن تشيشتي يعد المشرع الأول الذي يستقيل من منصب على خلفية تشريع الحكومة بشأن انسحاب بريطانيا من "بريكست" المثيرة للجدل.