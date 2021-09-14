وكيل خارجية الشيوخ: الكلام الطيب الذي نسمعه من الرئيس مكافأة للمصريين على تحملهم

قال الدكتور عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يُمثّل إشادة حقيقية للإنجازات التي تشهدها مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في حجم الإنجازات، مؤكدًا أن الدولة لا تعمل بانفصال عن شعبها، لكن العمل يجري في ظل حالة من التكامل.

وتابع: "الكلام الطيب الذي نسمعه من الرئيس هو المكافأة الكبيرة على تحمل المصريين وثقتهم في القيادة والخطوات التي تمضي بها سواء من القيادة أو الحكومة أو من كل مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن النجاحات التي تحقّقها الدولة المصرية تبرهن على الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي والتي تحقّق نجاحًا متواصلًا، مشدّدًا على أن المصريين يحصدون حاليًّا ثمار الإنجازات سواء اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021.

ويعكس التقرير، ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.