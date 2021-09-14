بريد الاقصر: العمل على توفير مكتبي بريد بإدارتي مرور إسنا والقرنة للتسهيل على المواطنين

أعلن أنسي أسعد نظير مدير المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر أنه جاري العمل بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر لتوفير مكتبي بريد في إدارتي مرور إسنا والقرنة، وذلك للتسهيل على المواطنين إجراءات إنهاء أعمال التراخيص، لافتاً إلى وجود مكتب بريد بإدارة مرور مدينة الأقصر يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات التقليدية والمستحدثة لكل رواد إدارة المرور.

وصرح مدير المبيعات بالإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر بأنه تم تحديث كافة خدمات مكاتب البريد بالمحافظة والتي يبلغ عددها ٩٧ مكتبا، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال تفعيل منظومة مصر الرقمية وخدمة ال easy box ، بالإضافة إلى توافر ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد المصري، موزعة على مراكز المحافظة بما يسهل على المواطنين التعامل مع حسابات التوفير وصرف المعاشات وغيرها.

ولفت إلى أنه تم تفعيل خدمة تلقي الشكاوى الخاصة بمواطني الاقصر عبر الواتس اب على رقم ٠١٢٧٥٢٦٠٧٥، وذلك لسرعة حل المشاكل التي قد تواجه المواطنين في اى مكتب بريد.

وأكد نظير أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطوير منظومة العمل بمكاتب البريد على مستوى المحافظة، بهدف تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع المواطنين بشكل لائق وميسر.