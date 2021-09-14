مشروع كتاب القرية يصل إلى التجمعات البدوية بجنوب سيناء

أطلق إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعاليات مشروع "كتاب القرية"، اليوم الثلاثاء، داخل التجمع البدوي بحي السلام بمدينة أبورديس.



وتضمنت الفعاليات معرض للكتب يضم 200 كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضمنت هذه الكتب مختلف مناحي العلوم والمعارف.



كما جرى عقد محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية القراءة والتعلم" جرى خلالها التطرق لأهمية القراءة والثقافة العامة،والمتخصصة فى تعديل سلوك الفرد، وتأثيرها على تقدم الشعوب ورقيها، أعقبها عقد ورشة مواهب للأطفال؛ لتعليمهم مبادئ الرسم، باستخدام أدوات فنية بسيطة من ورق رسم ملون، وأقلام رصاص، وحبر ألوان فلوماستر.



واختتمت الفعاليات بورشة حكي وسرد قصصي للأطفال، تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية.



جدير بالذكر أن فعاليات مشروع "كتاب القرية" مستمر بالتجمع البدوى بحى السلام التابع لمدينة أبورديس لمدة ثلاث أيام حتى الخميس المقبل، بهدف تحقيق العدالة الثقافية والتنمية وخاصة بالمناطق النائية.