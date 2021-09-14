تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الإثنين بحضور وفد من الوكالة الفرنسية، والاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خير الله 1 و2 والتى يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية، وتشمل 6 مشروعات بقيمة 57.6 مليون جنيه.

وصرحت عبدالمنعم بأن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها بعزبة خير الله قد شملت قطاعات الطرق والإنارة والصحة والفراغات العامة، مشيرة إلى أنه تم زيارة مشروع تطوير وحدتى صحة بعزبة خير الله " مكتب صحة مصر القديمة ثان ومركز طبى الزهراء " بقيمة 2.2 مليون جنيه .

وقالت عبدالمنعم إنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100% ، كما تم زيارة مشروع تطوير طريق المحجر والذى يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون جنيه وقد بلغت نسب التنفيذ به 30%.

وأضافت نائب المحافظ ، أنه من بين المشاريع الجارى تنفيذها كذلك بعزبة خير الله ، تطوير شارع الإمامين وشارع الخيالة وشارع عبد الخالق الطحاوى ويتضمن التطوير أعمال رصف وإنارة بقيمة 4.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ الأعمال بالكامل.

وأشارت عبدالمنعم الى أن أعمال التطوير قد شملت تطوير المدخل الرئيسى لعزبة خير الله بقيمة 8.8 مليون جنيه ويشمل انشاء طريق صاعد بطول 660 مترا وتوفير 80 وحدة إنارة، وتم الانتهاء منه، كذلك تطوير شارع عمر بن الخطاب بقيمة مليون جنيه وتطوير سلالم ومسار المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله بقيمة 17.4 مليون جنيه.