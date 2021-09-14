شباك برشلونة تمنح مولر رقماً مميزاً مع بايرن

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نجح توماس مولر نجم خط الوسط الهجومي بفريق بايرن ميونخ في إنهاء الشوط الأول من مباراته ضد مضيفه برشلونة الإسباني، بالتقدم بهدف لصالح الفريق الألماني.

وسجل مولر هدف التقدم من تسديدة ارتطمت بالمدافع إيريك جارسيا لتسكن الشباك وتعلن عن تقدم العملاق البافاري في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل الهدف رقماً مميزاً لمولر إذ تقدم في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال ليصل للمركز الثامن، برصيد 49 هدفاً، متخطياً بذلك العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والنجم الأوكراني السابق أندريه شيفتشينكو برصيد 48 هدف لكل منهما.

ويتساوى مولر الآن مع أسطورة ريال مدريد السابق، ألفريدو دي ستيفانو، بينما يفصله عن معادلة رقم تييري نري نجم أرسنال السابق هدف وحيد.