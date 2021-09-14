السودان يحتج على بيانات إثيوبية خاطئة بشأن ملء سد النهضة

أبلغ وزير الري والموارد المائية السودانية، الدكتور ياسر عباس، نظيره الإثيوبي، سيلشي بيكلي، احتجاج الخرطوم على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.



وقال وزير الري، في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.



وسرد عباس في الخطاب الذي بعث بصورة منه إلى رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.



وحث وزير الري والموارد المائية نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف الثلاثة (السودان، وإثيوبيا ومصر) في الوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة.