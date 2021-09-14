 الجيش الليبي: القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم في جنوب غرب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي: القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم في جنوب غرب البلاد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 5:29 م

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ القوات المسلحة لعملية عسكرية في الجنوب الغربي من البلاد جرى خلالها القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم كما أسفرت العملية عن مقتل أحد أفراد الجيش.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن المحجوب قوله في تدوينة بموقع "فيسبوك"، إن قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن عمل القوات المسلحة على السيطرة وتأمين الحدود وتستهدف القضاء على تواجد المرتزقة في الجنوب واستكمال تأمينه وتطهيره من الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار تلك العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية.

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