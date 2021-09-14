قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تفاعلًا كبيرًا لتعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام في دولة لبنان، معلقًا: «جورج قرداحي الآن مسئول والكلمة لديه بحساب».



وأضاف خلال تقديمه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جورج قرداحي في المؤتمر الأول له قرأ البيان الخاص بالحكومة اللبنانية الجديدة وفي النهاية رفض إلقاء الأسئلة من جانب الإعلاميين والصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن جورج قرداحي اختلف كليا عن كونه إعلاميا يقدم برامج، بعدما أصبح في مكان المسئولية، وتمنى من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استقبال الضيوف الذين يصورون لبنان على أنها تسير في طريق «الخراب».



وطالب جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني من الإعلاميين والصحفيين بالهدوء مساعدة الحكومة في أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا، ووصف البعض بأن لديهم أجندات خاصة وعلى وسائل الإعلام عدم استضافتهم.





