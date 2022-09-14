الرئيس الصيني يصل كازاخستان في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا

وصل الرئيس الصيني تشي جين بينج إلى كازاخستان، لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون، في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، أن الرئيس الصيني يزور كازاخستان وأوزبكستان في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر.

واشارت إلى أن «شي جين بينج، يجري الزيارتين بناء على دعوة من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف».

وأكد أندري دينيسوف السفير الروسي لدى الصين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر.