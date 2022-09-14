وصول نعش الملكة إليزابيث إلى كنيسة وستمنستر

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وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قاعة كنيسة وستمنستر وسط لندن، وفقا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونقل جثمان الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنستر وسط لندن، حيث رافق أفراد الأسرة المالكة يرافقون جثمان الملكة إلى قاعة وستمنستر.

ويودع البريطانيون اعتبارا من اليوم في لندن ملكتهم الراحلة إليزابيث الثانية وتبدأ البلاد عهد جديد مع الملك تشارلز الثالث.

وأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنه من المقرر أن يحضر الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو جنازة الملكة إليزابيث الثانية الرسمية فى بريطانيا الأسبوع المقبل بدعوة من العائلة المالكة فى البلاد.

جدير بالذكر أن قرار حضور الإمبراطور جنازة الملكة إليزابيث يعكس العلاقة العميقة بين العائلتين الملكية والإمبراطورية، إذ أن الإمبراطور تقليديا لا يحضر الجنازات سواء داخل البلاد أو خارجها.