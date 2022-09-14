التحالف السويدي المدعوم من حزب مناهض للهجرة يتفوق على الائتلاف الحاكم



ذكرت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، من الحزب الاشتراكى الديمقراطى، أنها ستستقيل من منصبها بعدما اتضح أن نتائج الانتخابات فى عطلة نهاية الأسبوع أظهرت فوز الكتلة المحافظة بهامش ضئيل.



وقالت أندرسون إنها ستستقيل رسميا غدا الخميس. وأدلت بتصريحها رغم عدم الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الأحد الماضي.



وذكر مسؤولون أنه تم فرز 99 % من الأصوات في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 6578 مركزا في ساعة متاخرة من اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يحصل التكتل المحافظ المؤلف من أربعة أحزاب بقيادة أولف كريسترسون رئيس حزب المعتدلين على 176 مقعدا في البرلمان، ومن المتوقع أن يحصل التكتل اليساري بقيادة أندرسون على 173 مقعدا.



ويحتاج أي حزب أو تكتل إلى 175 مقعدا للحصول على الأغلبية في البرلمان السويدي.



وذكرت أندرسون لدى إعلان قرارها "إنها أغلبية ضئيلة، لكنها تظل أغلبية". ومن المقرر أن تتولى أندرسون رئاسة حكومة تسيير أعمال إلى أن يستعد الائتلاف الجديد لتولي السلطة.



ورغم ذلك لم يتضح ما إذا كانت الأحزاب الأربعة ضمن تحالف كريسترسون ستتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن شكل الحكومة الجديدة.