سموحة يختبر صفقاته الجديدة بلقاء ودي مع فريق الأمل

يخوض فريق سموحة بقيادة طارق العشري، مباراة ودية مع فريق الأمل بنادى سموحة غدا الخميس، من أجل الوقوف على مستوى الناشئين وإشراك الصفقات الجديدة.

ويدفع العشري خلال المباراة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف على مدى انسجامهم مع لاعبى الفريق، كما يقف على مستوى الناشئين في فريق الأمل من أجل اختيار 5 عناصر منهم لقيدهم في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وكان فريق ناشئي سموحة قد حقق فوزًا كبيرًا على فريق العبور أحد أندية القسم الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التي أقيمت تحت أنظار طارق العشري.