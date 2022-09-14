قالت سالي الحافظ، المودعة التي احتجزت رهائن في فرع «بلوم بنك» في السوديكو، إنها وأختها جمعتا وديعتها الموجودة في البنك من «عرق جبينهم».

وأضافت في تصريحات لفضائية «الجديد»، اليوم الأربعاء: «جمعناهم أنا وأختي من تعبنا وتعب جبيننا، ليس مبلغًا كبيرًا، أختي بحاجة لـ50 ألف دولار حتى تعالج من السرطان، ووديعتنا كانت 20 ألف دولار».

وذكرت أنهم باعوا معظم الأغراض الموجودة في منزلهم من أجل علاج شقيقتها، معقبة: «بعنا ثلاثة أرباع أغراض بيتنا، ما حدا بيعرف شو في قلب البيت، الناس كلها مفكرتنا مرتاحين؛ لإننا كنا مرتاحين قبل».

وتابعت: «ما بقي عندي حل تاني إلا إني أجيب المصاري، أنا ما أخدت المصاري كلهن بالبنك، أخدنا 13 ألف دولار، 12 ألف بينهم بالدولار والباقي بالليرة اللبناني، وقعنا ورقة بذلك ووثقناه بالكاميرات حتى لا يقال إننا حصلنا على 100 ألف دولار».

واختتمت: «بكرة بيعملونا أخدنا 100 ألف دولار، ما الحرامي بيكون كمان كذاب، بعتذر من كل حدا سببنا له خوف قلب البنك، مع أنني طمأنت الجميع داخل البنك والموظفين إنه ما تخافوا».

وفي وقت سابق، اقتحم عدد من المودعين من جمعية صرخة المودعين فرع «بلوم بنك» في السوديكو، واحتجزوا رهائن، كما هدّدت إحدى المودعات بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها.