ترامب: الرسوم الجمركية المقررة في نهاية يونيو ستشمل جميع الهواتف الذكية الأجنبية الصنع وليس فقط منتجات أبل

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية المقرر فرضها بحلول نهاية يونيو المقبل، ستشمل جميع الهواتف الذكية الأخرى الأجنبية الصنع، وليس فقط منتجات أبل.