 ترامب: الرسوم الجمركية المقررة في نهاية يونيو ستشمل جميع الهواتف الذكية الأجنبية الصنع وليس فقط منتجات أبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: الرسوم الجمركية المقررة في نهاية يونيو ستشمل جميع الهواتف الذكية الأجنبية الصنع وليس فقط منتجات أبل

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 11:02 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية المقرر فرضها بحلول نهاية يونيو المقبل، ستشمل جميع الهواتف الذكية الأخرى الأجنبية الصنع، وليس فقط منتجات أبل.

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