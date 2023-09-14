بعثة فيوتشر تلتقي مع بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

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التقت بعثة الزمالك، ببعثة فريق مودرن فيوتشر في مطار القاهرة الدولي قبل السفر إلى تنزانيا بعد قليل لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقام عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك و مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد و محمد عبد المنصف مدرب الحراس بمصافحة أيمن منصور نجم القلعة البيضاء السابق وعضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة المتجهة إلى تنزانيا، كما تبادلوا الحديث بينهم.

وحرص لاعبو الزمالك على مصافحة لاعبي مودرن فيوتشر وعلى رأسهم محمود جنش حارس المرمى ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق السابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، في حين سيلتقي مودرن فيوتشر مع فريق سينجيدا التنزاني في نفس الدور.

وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي – عبد الرحمن نفاد – معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد عبد الشافي – حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد عبد الرحيم ” إيشو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي – مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي