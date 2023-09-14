أهدى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الآخر بندقية بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن بوتين "أعطى كيم بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية، تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية"، مضيفا أن بوتين أهدى كيم أيضا "قفازا يعد جزءا من بزة استُخدمت في الفضاء مرّات عدة"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب بيسكوف قبل بوتين "بسرور" دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية، لافتا إلى استمرار زيارة كيم إلى روسيا "بضع أيام أخرى". واجتمع الرئيسان، الأربعاء، في قاعدة فوستوشني الفضائية، أهم منشأة محلية لإطلاق الأقمار الصناعية في روسيا.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن بلاده تعرض "دعمها الكامل غير المشروط" لروسيا في "قتالها المقدس" للدفاع عن مصالحها الأمنية.

وأضاف كيم: "العلاقة مع روسيا ستشهد تعاونا فيما يتعلق بتطوير التقنيات الفضائية، العلاقة مع روسيا سترتقي إلى مستوى جديد بما فيه مصالح الشعبين، سنخوض المعركة إلى جانب روسيا ضد السياسات الاستعمارية .

سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية، سنخوض معا الحرب ضد الإمبريالية". وتابع: "نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا، لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا".