حقق فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، في أول أيام عرضه أمس الأربعاء، 482 ألف جنيه، ليتصدر شباك التذاكر، متفوقا على الأفلام المتنافسة معه في دور العرض المصرية وعددها 10 أفلام.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك في بطولته محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وبسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا. وفي هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وبعد احتفاظه بصدارة شباك التذاكر لـ4 أسابيع متتالية، تراجع فيلم "العميل صفر"، للمركز الثاني محققا أمس، 414 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 4 أسابيع عرض إلى 28 مليون جنيه و10 آلاف جنيه.

الفيلم فكرة محمد سامى وتأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوى، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، وأيمن الشيوى، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وجاء فيلم «وش فى وش»، في المركز الثالث، محققا 400 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 21 مليون جنيه و480 ألفا.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوى، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثى، وسامى مغاورى، وتدور أحداثه، فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.

في المركز الرابع جاء فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي حقق 160 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال أسبوعين إلى 5 ملايين جنيه و743 ألفا.

و"أولاد حريم كريم" من تأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبشري، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذي عرض قبل 18 عامًا بعنوان "حريم كريم"، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشاكل بدلا من حلها.

وفي المركز الخامس جاء فيلم «بيت الروبى»، على مستوى الإيراد اليومى، حيث حقق أمس 84 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 12 أسبوع عرض، إلى 128 مليون جنيه و858 ألفا.

ويحتل «بيت الروبى» حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الإسمية، بعد أن كسر الرقم القياسى المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضى.

و«بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة «إنفلونسر» مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفي المركز السادس جاء فيلم «مرعى البريمو»، محققا 18 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 16 مليون جنيه و344 ألفا.

و«مرعى البريمو» فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدى، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وموسيقى تصويرية خالد حماد.

وفى المركز السابع جاء فيلم «ع الزيرو»، محققا 15 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 13 مليون جنيه و336 ألفا، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.

وفى المركز الثامن جاء فيلم «مستر إكس»، محققا 14 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته على مدار 11 أسبوع عرض إلى 31 مليون جنيه و692 ألفا.

الفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.

وفى المركز التاسع جاء فيلم «البعبع» محققا 3 آلاف و635 جنيها، لتصل إجمالى إيراداته بعد 11 أسبوع عرض إلى 43 مليون جنيه، و332 ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».

أما فيلم "شمس"، فحقق 3 آلاف و606 جنيهات، ليصل إجمالي إيراداته في أول أسبوع عرض إلى 178 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز العاشر بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في مصر.

"شمس" هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، وهدى الأتربي، ومحمد سليمان وعلاء مرسي.

وتدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها علّه يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

أما المركز الحادي عشر والأخير، فكان من نصيب فيلم "تاج" محققا 674 جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوع عرض إلى 45 مليون جنيه و309 ألفا، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن فيلم "مندوب مبيعات"، خرج أمس الأول، من سباق شباك التذاكر، بعد أسبوعين فقط على انطلاقه في دور العرض المصرية، حيث حقق إجمالي إيرادات، حوالي 220 ألف جنيه.

الفيلم هو الثالث لمخرجه العراقي حامد صالح، وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوب مبيعات في شركة "سعيد" الذي يدخل في صراع مع "فريدة" وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وآيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.