أوكرانيا تطلق صواريخ على شبه جزيرة القرم

وألمحت أوكرانيا بقوة إلى أن صواريخ كروز – التي زودها بها الغرب – استخدمت في الهجوم الذي يُعد أحد أكبر الهجمات على الأسطول الروسي في البحر الأسود منذ اندلاع الحرب.

وتُظهر الصورة – التي نشرها حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزهاييف عبر تطبيق الرسائل تلغرام – ألسنة لهب تجتاح ما يبدو أنها سفينة في الميناء بينما كان يقف وهو يتحدث في هاتفه.

ويبدو من الصور أن المكان الذي شهد الهجوم كان عبارة عن ساحة لإصلاح السفن.

وأشارت تقارير إلى أن سفينة إنزال كبيرة تدعى مينسك، وغواصة تدعى روستوف أون دون – يعتقد أنهما كانتا في حوض جاف – تعرضتا لأضرار، ما يجعل هذه الضربة واحدة من أهم الهجمات التي شنتها أوكرانيا على أسطول روسيا في البحر الأسود حتى الآن.

وبحسب وكالة أنباء ريا نوفوستي التي تديرها الدولة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه سيتم إصلاح السفينتين بالكامل وستستمران في الخدمة العادية.

وقال مسؤول المخابرات الحربية الأوكرانية أندريه يوسوف لوكالة أنباء رويترز: "نؤكد أن سفينة إنزال كبيرة وغواصة تعرضتا لضربات جراء الهجوم، لكننا لن ندلي بتصريحات عن الوسائل التي استخدمت في الهجوم".

وفي رسالة عبر تطبيق تلغرام، شكر قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك طياريه على "عملهم القتالي الممتاز" - ما يشير بقوة إلى أن الطائرات الأوكرانية أطلقت صواريخ. كما حذر من أن هناك المزيد من هذه الضربات في المستقبل.

وألمح أوليشوك، في رسالته التي كتبها باللغة الأوكرانية، بقوة إلى استخدام صواريخ كروز البريطانية – من طراز "ستورم شادو" - أو صواريخ "سكالب" الفرنسية في تنفيذ هذا الهجوم. ويبلغ مدى هذه الصواريخ أكثر من 240 كيلومترا، وهو ثلاثة أضعاف مدى الصواريخ التي استخدمتها أوكرانيا في هجمات سابقة.

وعند التواصل مع القوات الجوية الأوكرانية، قالت إن صواريخ كروز - "ستورم شادو" البريطانية و"سكالب" الفرنسية - هي طرازات الصواريخ الوحيدة التي تستخدمها أوكرانيا في الوقت الراهن.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أوكرانيا مثل هذه الأسلحة على أهداف داخل شبه جزيرة القرم.

وتظهر الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تتمكن بي بي سي من التحقق منها بعد، عدة انفجارات هائلة في المنطقة.