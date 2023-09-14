رئيس الوزراء التايلاندي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، أن رئيس الوزراء الجديد سريتا تافيسين، سيتوجه إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة العالم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك، في مؤتمر صحفي، إن سريتا سيزور نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر وإنه سيجتمع أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت باتاراتشوك، أن رئيس الوزراء سيحضر مؤتمري قمة أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي وأنه سيلقي كلمة في المناقشات العامة للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة إنه تم تأكيد عقد اجتماعات ثنائية بين تافيسين ورئيس كوريا الجنوبية ورئيسي وزراء فيتنام وماليزيا، في حين لا تزال هناك اجتماعات أخرى قيد المناقشة.

وأضافت باتاراتشوك، أن تافيسين سيجري محادثات مع المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية، خاصة تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا، وسوف يلتقي بمجلس الأعمال الأمريكي-الآسيان وغرفة التجارة الأمريكية.

وقالت باتاراتشوك إن سريتا سيلتقي أيضا بأعضاء الجالية التايلاندية وشركات بلاده خلال زيارته لنيويورك.