 السوداني: الحكومة العراقية جادة في إيجاد حلول جذرية مع إقليم كردستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السوداني: الحكومة العراقية جادة في إيجاد حلول جذرية مع إقليم كردستان

د ب أ
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 4:03 م | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 4:03 م

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن نهج الحكومة الاتحادية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيدا عن الخلافات.
وشدد "السوداني"، خلال استقباله اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ونائبه قوباد طالباني، على جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان.
وأضاف أن الحكومة لا تزال تعمل على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية.
وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقا للدستور والقانون.


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