الرئيس العراقي يدعو إلى تجاوز المشاكل والأزمات في كركوك

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دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى ضرورة تجاوز المشاكل والأزمات الحاصلة في محافظة كركوك والتمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية فيها حسب الاتفاق السياسي الذي تم خلال اجتماع إئتلاف إدارة الدولة.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اجتماعه برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ونائبه قوباد طالباني، "دعم رئاسة الجمهورية لوفد حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد وضرورة بذل الجهود من كافة الأطراف الحكومية والسياسية للاسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان".

وأعرب الرئيس العراقي عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان على أهمية الدور الدستوري لرئاسة الجمهورية والجهود التي يبذلها الرئيس العراقي في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية من أجل الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية.

ودعا إلى حل مشكلة الاستحقاقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين حلاً جذريا من خلال تعديل قانون الموازنة، وضرورة إيجاد حل آني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة.

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء تداول موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وضم وفد حكومة إقليم كردستان ووزيري داخلية ومالية الإقليم ريبر أحمد، وآوات شيخ جناب، ورئيس ديوان حكومة الإقليم آميد صباح وعدداً آخر من المسؤولين الحكوميين.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أكد أن نهج الحكومة الاتحادية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات.

وشدد السوداني، خلال استقباله اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان، "على جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان".

وأضاف "أن الحكومة لاتزال تعمل على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية".

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.