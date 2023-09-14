تشافي ينافس جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس، قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2022-2023.

وشهدت القائمة غياب ليونيل سكالوني رغم قيادته الأرجنتين للتويج بلقب كأس العالم في قطر 2022 الأمر الذي أثار الجدل على منصات السوشيال ميديا.

المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي صاحب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي تصدر قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم.

تواجد تشافير هيرنانديز مدرب برشلونة في قائمة المرشحين لأفضل مدرب في العالم لعام 2023 بعد حصوله مع الفريق الكتالوني على لقبي الدوري والكأس في إسبانيا.

شملت قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب، سيموني إنزاجي مدرب إنتر، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق ومنتخب إيطاليا الحالي.