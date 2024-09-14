أحمد السقا يهدي جائزته من مهرجان الفضائيات العربية للراحلة ناهد رشدي

حصد الفنان أحمد السقا جائزة الإبداع من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15، وذلك عن دوره في فيلم السرب.

ووجه أحمد السقا، الشكر للقوات المسلحة والقوات الجوية على ما قدموه من مساعدات لفيلم السرب، كما أهدى تكريمه للفنانة ناهد رشدي التي رحلت عن عالمنا اليوم.

يذكر أن فيلم السرب يؤرخ إحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات، ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

من ناحية أخرى تعاقد أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وجارٍ اختيار باقي فريق العمل والتعاقد معهم.