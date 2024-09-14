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الأمم المتحدة تخصص 24 مليون دولار لدعم الفئات الأضعف بلبنان


نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 5:56 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 5:56 م

أعلن منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، تخصيص مبلغ 24 مليون دولار من الصندوق الإنساني للبنان لدعم الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا في عموم البلاد ولتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في الجنوب.

وأوضح بيان وزعته الأمم المتحدة أن هذا التمويل سيتيح الدعم العاجل من غذاء ومأوى ورعاية صحية للأشخاص الأكثر احتياجا في البلاد، وفق شبكة سكاي نيوز.

وحث ريزا، المجتمع الدولي على تقديم دعم عاجل للجهود الإنسانية في لبنان، مذكرا بأنه لم يتم حتى الآن سوى تلبية 25 بالمئة من النداء الإنساني لهذا العام.

وفي شهر مايو الماضي، ذكر تقرير للبنك الدولي أن معدل الفقر في لبنان ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44% من مجموع السكان.

واستناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت آنذاك وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية.

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