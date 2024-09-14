مدرب جور ماهيا: أطمع في ميزة الأهلي داخل كينيا

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بدا ليوناردو نيفا المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني واثقا قبل مواجهة الأهلي عصر غد الأحد في نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال نيفا في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الكيني على فيسبوك "من المؤكد أنها ستكون مباراة صعبة غدا أمام الأهلي، وستكون فرصة جيدة للغاية للاعبين للتعبير عن أنفسهم".

وأضاف المدرب البرازيلي "نحن مستعدون للغاية لهذه المباراة، ونحن واثقون ونأمل أن نتمكن من تحقيق مفاجأة".

وأشار المدير الفني لجور ماهيا "بالتأكيد إنها كرة قدم بين فريقين من 11 لاعبا، ولكن يجب أن ندفع أنفسنا لنصل إلى أفضل مستوى لنكون قادرين على مواجهة الأهلي".

وشدد أيضا "يجب أن نسعى للفوز لأن المهمة ستكون صعبة للغاية في مباراة العودة بالقاهرة، ونريد أن يكون مصيرنا بأيدينا، إنه تحد كبير".

واختتم ليوناردو نيفا "المساندة الجماهيرية ستكون مهمة للغاية لأنه بمثابة لاعب إضافي بصفوف فريقنا، لأنه من المتوقع أن يحظى الأهلي بهذه الميزة بمساندة قوية من جماهيره في مصر".