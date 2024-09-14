• بيونسيه تهدى نائبة الرئيس نشيد «الحرية» أغنية لحملتها.. وكلونى: متحمس لدعم هاريس فى سعيها التاريخى

• باربرا سترايساند: ترامب يكذب كما يتنفس.. وكامالا ستكون رئيسة عظيمة

• كامالا تستحوذ على الجيل «z» بسبب تغريدة إكس سى إكس

• لورا برونشتاين: نشهد حماسًا غير مسبوق لنائبة الرئيس.. وسبايك لى: تأتى لإنقاذنا

• دينيس كويد: ترامب منطقى بالنسبة لى رغم وصفه بأنه أحمق

• جيسون ألدين أهدى أغنيته المثيرة «جرب ذلك فى بلدة صغيرة» إلى ترامب بعد محاولة اغتياله

• جون فويت: سيتولى ترامب مهمة تحقيق العدالة.. وإلغاء الحيوانات البربرية التى تدمر بلدنا

• تايلور سويفت تذهب بملايين من متابعيها إلى هاريس: تتبنى قضايانا

بين ترامب وهاريس، تشهد ساحة انتخابات الرئاسة الأمريكية منافسة من نوع آخر، حيث يسعى كل طرف لجذب نجوم هوليوود لتأييده، والاستفادة من تأثيرهم وجماهيريتهم فى ليلة الحسم 5 نوفمبر المقبل، وكشفت حلبة الصراع القوائم المنحازة لمرشحة الحزب الديمقراطى، ومن يقفون فى صف المرشح الجمهورى، ويبدو أن كامالا هاريس استطاعت جذب عدد أكبر من مشاهيرهوليوود الذين يتخذون موقفا ضد ترامب، وهم أيضًا من طالبوا سابقًا بتنحى الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.

فبعد فترة جفاف غير معتادة من دعم المشاهير للرئيس جو بايدن أثناء سعيه للرئاسة فى السابق، اشتعلت هوليوود بقوة من جديد وهى مستعدة لدعم المرشحة المفترضة الجديدة للحزب الديمقراطى، نائبة الرئيس كامالا هاريس، فى معركتها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. وكشف مصدر مقرب من حملة هاريس لشبكة CNN الأمريكية، عن التدفق المفاجئ لمكالمات نجوم هوليوود: قائلا «هاتفى ينفجر.. وليس لدى وقت للرد عليه».

والواقع أنه بالنسبة لهوليوود، باتت هاريس هى الأمل وترى أنها «مرشحة قابلة للتطبيق وهى الرسول المناسب فى الوقت المناسب» بحسب العديد من العاملين فى صناعة الترفيه الأولى. وصرح المنتج جريج بيرلانتى «لم أر الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم هنا بتلك الرغبة فى المشاركة بالانتخابات، وهم على استعداد للقتال من أجل العديد من القيم التى كانت نائبة الرئيس هاريس تناضل من أجلها طوال حياتها المهنية».

وقال عدد من المتخصصين فى مجال الترفيه، الذين شاركوا جميعًا فى جهود جمع التبرعات أو تمثيل المواهب، لشبكة CNN إن هوليوود تشعر بالنشاط تجاه هاريس وترى أنها مرشحة قابلة للتطبيق وهى الشخص المناسب فى الوقت المناسب. تتمتع هاريس، وهى من مواليد كاليفورنيا، بعلاقات طويلة الأمد داخل صناعة الترفيه وحظيت بدعم عام هذا الأسبوع من كثير من النجوم والمخرجين الذين التفوا حولها أمثال شوندا رايمز، وجيسيكا ألبا، وإيفا لونجوريا وشير، وفيولا ديفيس، وأيمى شومر، وكيرى واشنطن، وليندا كارتر، التى نشرت صورة لهاريس أمام جدارية «المرأة المعجزة» ــ وهى على الأرجح إشارة إلى مسيرتها التاريخية كأول امرأة سوداء وأول أمريكية آسيوية تقود حزب رئيسي.

والمخرج سبايك لى الذى نشر صورة لهاريس على إنستجرام مع تعليق ملىء بالقلوب الأرجوانية ورموز النار والأيدى المصفقة.

كتب: «مرة أخرى تأتى أخت لإنقاذنا». وكذلك آرون سوركين، والمخرج كين بيرنز، والممثل مارك هاميل من سلسلة حرب النجوم، أكدوا دعمهم خلف هاريس، إلى جانب الممثلتين روزى أودونيل وجيمى لى كورتيس. النجم جورج كلوني، جامع التبرعات الديمقراطى الكبير الذى دعا بقوة إلى خروج بايدن، أيد هاريس، وقال «متحمس للقيام بكل ما فى وسعنا لدعم نائبة الرئيس هاريس فى سعيها التاريخى».

ويبدو أن هاريس تحظى أيضًا بدعم أحد أكبر النجوم فى العالم: بيونسيه، التى ذكرت أنها أعطت هاريس الإذن باستخدام نشيدها «الحرية» كأغنية حملة انتخابية، على الرغم من أنها لم تعلن عن تأييدها رسميًا وكان ذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى لمقر حملتها فى 22 يوليو الماضى.

وأكدت وسائل إعلامية أن النجمة كانت سريعة فى منحها موافقتها، وبعد ثلاثة أيام، استخدمت المرشحة الديمقراطية الأغنية فى أول فيديو لحملتها. لورا برونشتاين، المتحدثة باسم حملة هاريس، قالت «نشهد حماسًا غير مسبوق لنائبة الرئيس هاريس فى كل ركن من أركان بلدنا. ومن المشجع أن رسالتها تلقى صدى فى هوليوود». إذا كانت تأييدات المشاهير مقياسًا للفوز بالسباق، فستفوز هاريس بأغلبية ساحقة.

بينما ترامب، الذى تفوقت أرقام استطلاعات الرأى الخاصة به على بايدن فى العديد من الولايات المتأرجحة، مما أدى جزئيًا إلى انسحاب بايدن، لم يكن محبوبًا فى هوليوود أبدًا، على الرغم من أن ترامب الملياردير نجم تلفزيون الواقع السابق، فإن جزءًا من جاذبيته للعديد من الناخبين هو انتقاد المشاهير الأثرياء، على حد قوله، لكونهم بعيدين عن الواقع.

ولعل أهم فئة من الناخبين المستهدفين هذا العام هى فئة الشباب الأمريكيين، ونتذكر أن بايدن قد واجه صعوبة فى حشد دعم الجيل «زد»، لكن هاريس لفتت انتباه جيل «تيك توك» بسرعة، بفضل نجمة البوب البريطانية تشارلى إكس سى إكس، التى أشعلت تغريدة «كامالا هى طفلة مدللة» عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعى، وسرعان ما أصبح تأييد تشارلى إكس سى إكس أيقونيًا، حيث أدرجته هاريس فى تسويقها.

ومن غير الواضح ما إذا كان الانبهار بهاريس على تيك توك سيترجم إلى إقبال الناخبين لأول مرة على صناديق الاقتراع. ولكن حتى الآن، يبدو الدعم من شباب هوليوود واعدًا مع قيام بعض النجوم الأكثر نفوذا على هذا الكوكب، بما فى ذلك أريانا جراندى وديمى لوفاتو، بنشر صور لهاريس إلى جانب رابط لتشجيع مئات الملايين من متابعيهم على التسجيل للتصويت. وسارعت لوفاتو، التى غنت فى حفل تنصيب بايدن عام 2021، إلى مشاركة تأييدها لهاريس على إنستجرام. ظهرت أوبرا وينفرى بشكل مفاجئ فى المؤتمر الوطنى الديمقراطى لهذا العام ودعت الناخبين إلى «اختيار المنطق السليم بدلاً من الهراء.

قدمت مغنية الراب الحائزة على جائزة جرامى ميجان ذى ستاليون عرضًا فى تجمع هاريس فى أتلانتا بولاية جورجيا وابتكرت مصطلحًا جديدًا Hotties for Harris.

وحثت الناخبين على دعم هاريس أثناء أدائها، قائلة «نحن على وشك صنع التاريخ مع أول رئيسة، أول رئيسة سوداء».

الرجل الأكثر شهرة بلعب دور لوك سكاى ووكر مارك هاميل نشر صورة له مع هاريس على X ووصفها بأنها «المرشحة التى ستكرم وتعزز» إرث بايدن. دخلت أصوات المشاهير السباق الرئاسى لعام 2024 بطرق متنوعة فى الأسابيع الأخيرة، كان نيك أوفرمان وجين فوندا وبين ستيلر وكاثى جريفين وجون ستاموس وإد هيلمز وتيفانى هاديش وإيك بارينهولتز من بين أولئك الذين ظهروا فى تجمع افتراضى بعنوان «Comics for Harris» عبر Zoom ، والذى ورد أنه جمع ما يقرب من نصف مليون دولار لحملة هاريس.

من المؤكد أن المزيد من النجوم سينضمون إلى السباق الانتخابى مع اقتراب يوم الانتخابات، فعلى نحو مماثل، انضم الموسيقيون إلى الحملة، وغردت باربرا سترايساند تعلن تأييدها لهاريس. وكتبت: ترامب يكذب بسهولة كما يتنفس. ستواصل كامالا هاريس عمل جو بايدن وستكون رئيسة عظيمة وقالت: إنها ستدعم هاريس بسبب تعهدها بالقتال من أجل حقوق الإنجاب. أشاد روبرت دى نيرو، الذى روى إعلانًا لحملة بايدن، بـ «وطنية الرئيس غير الأنانية» فى بيان لم يذكر هاريس لكنه قال «لا يوجد شىء أكثر أهمية لبلدنا من هزيمة دونالد ترامب فى صناديق الاقتراع».

احتفل المغنى الرئيسى لفرقة بون إيفر، جاستن فيرنون، بالرسالة الرئيسية لحملة هاريس وهى الحرية.

قدمت فرقة الفولك المستقلة عروضها فى تجمع حاشد لهاريس فى أو كلير بولاية ويسكونسن، والتى تصادف أيضًا أنها مسقط رأس المغنى الرئيسى، جاستن فيرنون. لقد غنوا «صرخة معركة الحرية»، نشيد من عصر الحرب الأهلية يتماشى مع التركيز المركزى لحملة هاريس على الحرية. مغنية الهيب هوب الشهيرة كاردى بى تؤيد هاريس قبل فترة طويلة من انسحاب بايدن، قالت لمتابعيها عبر بث مباشر: كان ينبغى لهم أن يمرروا الشعلة إلى كامالا.. قلت لكم جميعًا أن كامالا كان يجب أن تكون المرشحة لعام 2024. فيما سارعت المغنية كارول كينج إلى التعبير عن دعمها لهاريس. وكتبت: الشخص المناسب. الوقت المناسب.

فى 24 أغسطس، قال مغنى الراب والمنتج جيرمين دوبرى فى مقطع فيديو طويل على إنستجرام بعد أن اعتقد البعض أنه انتقد المرشحة الديمقراطية للرئاسة: «دعونا نكون واضحين: أنا مع كامالا هاريس». وكتب المغنى الشهير جون ليجند فى رسالة تمت مشاركتها على إنستجرام بعد تأييد بايدن لنائبته: «أنا مستعد تمامًا للعمل للمساعدة فى توحيد التحالف المؤيد للديمقراطية لرفض مشروع ترامب الاستبدادى والقمعى 2025 وانتخاب كامالا هاريس رئيسة لنا.. إنها مستعدة لهذه المعركة وأنا متحمس لمساعدتها بأى طريقة ممكنة».

وأشارت كاتى بيرى إلى دعمها لهاريس من خلال إعادة مشاركة مقطع فيديو تم تحريره من قبل أحد المعجبين للسياسية مقترنًا بأغنية المغنية «Woman's World» على قصتها.

ظهر ليل جون الموسيقى الشهير بشكل مفاجئ فى الليلة الثانية من المؤتمر الوطنى الديمقراطى للمساعدة فى تقاسم أصوات مندوبى جورجيا لصالح هاريس أثناء نداء الأسماء. «سيداتى وسادت»، نحن هنا الليلة لترشيح كامالا هاريس رسميًا للرئاسة»، صاح عند دخوله الساحة على أنغام أغنيته الناجحة «Turn Down for What» التى غنتها مع دى جى سنيك فى عام 2013.

أطلقوا النار بصوت عالٍ، جولة أخرى من الطلقات. وأعلن المغنى موبى دعمه لهاريس عبر تغريدة قال فيها: «أنا متحمس للغاية لفكرة خسارة ترامب العنصرى المعادى للنساء أمام امرأة سوداء».

على الرغم من شهرته بالتمثيل، إلا أن نيك أوفرمان سلك المسار الموسيقى عندما أعرب عن دعمه لهاريس. فقد قام بطل مسلسل Parks and Recreation بتأليف أغنية ساخرة تسخر من ترامب بينما تشيد بالمرشحة الديمقراطية، وتتضمن كلمات مثل، «كامالا لديها زخم، وهذه السيدة لا تستسلم أبدًا.. بالإضافة إلى أنها لم تخف أبدًا أسرارًا نووية فى مرحاض». . أيدت أوليفيا رودريجو كامالا هاريس من خلال مشاركة مقطع فيديو لخطاب ألقته نائبة الرئيس ووعدت فيه «بوقف حظر الإجهاض المتطرف الذى فرضه دونالد ترامب».

ألقى المغنى ستيفى وندر خطابًا مؤثرًا لصالح هاريس فى اليوم الثالث من المؤتمر الوطنى الديمقراطى قبل أن يؤدى أغنية «Higher Ground» من ألبومه Innervisions.

وقال للحشد: «عندما نقف بين آلام التاريخ ووعود الغد، يجب أن نختار الشجاعة والرضا عن الذات».

قالت مغنية البوب كيشا إنها تخطط لدعم هاريس فى نوفمبر كانت المغنية بينك من أبرز المشاركين فى المؤتمر الوطنى الديمقراطى، حيث غنت هى وابنتها ويلو نسخة صوتية من أغنيتها المنفردة «ماذا عنا».

انضم نجم فيلم «زولاندر» بن ستيلر إلى مجموعة من الكوميديين الآخرين فى مكالمة زووم «كوميكس فور هاريس» والتى ورد أنها جمعت ما يقرب من نصف مليون دولار. وفى المكالمة، قال ستيلر إنه سيطابق تبرع المضيف بمبلغ 150 ألف دولار لحملة هاريس قائمة ترامب فى حين أن قائمة الداعمين فى هوليوود للمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس طويلة، إلا أن هناك العديد من المشاهير أعلنوا أيضًا دعمهم لدونالد ترامب، وهذه ليست المرة الأولى بالنسبة للبعض. بالإضافة إلى المشاهير المتنوعين الذين حضروا المؤتمر الوطنى الجمهورى لعام 2024، أبدى العديد من الفنانين الموسيقيين والممثلين دعمهم للرئيس السابق والمرشح الجمهورى الحالى هذه المرة.

وتضم القائمة المغنى جيسون ألدين، الذى أهدى أغنيته المثيرة للجدل «جرب ذلك فى بلدة صغيرة» إلى «صديقه» دونالد ترامب بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق خلال تجمعه الجماهيرى فى بنسلفانيا. والموسيقى كيد روك الذى كان صريحا فى دعمه لترامب، قدم عرضًا خلال المؤتمر الوطنى الجمهورى دعما للرئيس السابق، وقام بتحديث أغنيته «American Bad Ass» لتشمل إشارات إلى ترامب.

وكان روك من أوائل المشاهير الذين أيدوا ترامب، بل وزار البيت الأبيض فى عام 2018. ووفقًا لمجلة رولينج ستون، بدأت حفلاته الموسيقية تشبه حتى تجمعات ترامب، وقال: «هل تعتقد أننى أحب ترامب لأنه رجل لطيف؟ أنا لا أنتخب شماس كنيسة. هذا الوغد يحب الفوز. يحب الغش فى لعبته اللعينة للجولف. أريد هذا الرجل فى فريقى».

ومغنية الراب ونجمة تلفزيون الواقع أمبر روز التى القت خطابًا فى المؤتمر الوطنى الجمهورى لدعم ترامب. بعد محاولة اغتيال ترامب، تصدر اسم مغنى الراب الشهير فيفتى سنت قائمة الترندات بوضع وجه ترامب على غلاف ألبومه. ومن الداعمين لترامب أيضا هالك هوجان، الذى خلع قميصه أثناء وجوده على خشبة المسرح فى المؤتمر الوطنى الجمهورى الشهر الماضى ليكشف عن قميص حملة ترامب ــ فانس تحته، ووصف ترامب بأنه «بطله» و«أعظم رئيس للولايات المتحدة». ونجم موسيقى الريف كريس جانسون. ومن بين المشاهير الآخرين الذين دعموا ترامب فى الماضى، لكنهم لم يؤيدوه صراحة بعد فى موسم الانتخابات هذا، ليل واين ونجم «Happy Days» سكوت بايو. والمغنى كريس جانسون، والمطربة والممثلة الكوميدية روزان بار كانت صريحة فى دعمها لترامب.

أعرب مغنى الراب ليل واين عن دعمه لترامب فى عام 2020، وخاصة بسبب جهود ترامب لإصلاح العدالة الجنائية. لذا ربما يكون من المناسب أن يكون أحد آخر أعمال ترامب قبل ترك منصبه هو إصدار عفو رئاسى عن ليل واين، وإبقائه خارج السجن بتهمة حيازة سلاح ناري. ومن بين الداعمين الممثل دينيس كويد «إنه ترامب منطقى تمامًا».

واستطرد: «ربما وصفه الناس بأنه أحمق، لكنه أحمق بالنسبة لى». مغنى أغنية «God Bless the U.S.A». لى جرينوود كان من أنصار ترامب لفترة طويلة. بل إنه كان جزءًا من حملة بيع الكتاب المقدس التى كان ترامب يبيعها. كان الممثل جون فويت ينشر مقاطع صوتية أمام الأعلام الأمريكية لدعم دونالد ترامب لسنوات حتى الآن. وقال: «سيتولى الرئيس ترامب مهمة تحقيق العدالة وإلغاء الحيوانات البربرية التى تدمر بلدنا، الولايات المتحدة الأمريكية».

: 100 عام من تأييد المشاهير لمرشحى الرئاسة ..من سيناترا إلى سترايساند لأكثر من قرن من الزمان، قدم نجوم السينما والموسيقيون المشهورون قوتهم لدعم الحملات الرئاسية يصطفون مع المرشحين الرئاسيين.

بدأ هذا الاتجاه مع انتخابات عام 1920 عندما تم سحب المشاهير إلى حملات الشرفة الأمامية. فى حين اجتذبت الحملات السياسية منذ فترة طويلة نفوذ قوة النجوم، فإن التأثير الفعلى على الحملة ضعيف فى أفضل الأحوال. أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد فى أغسطس 2024 أنه فى حين يساعد ارتباط المشاهير فى دفع المزيد من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، فمن الصعب تحديد ما إذا كان يؤثر على النتائج أم لا.

• آل جولسون حتى قبل أن يلعب الفنان آل جولسون دور البطولة فى أول فيلم ناطق بعنوان «مغنى الجاز» فى عام 1927، كان يستخدم صوته بالفعل فى الحملة الانتخابية، حيث دعم وارن جى هاردينج فى عام 1920.

وباعتباره أحد أشهر المشاهير فى البلاد فى ذلك العصر، انضم إلى السيناتور الجمهورى فى منزله فى ماريون بولاية أوهايو كجزء من الحملة الرئاسية للسياسى.

وبتجنيد مجموعة من زملائه الممثلين، قاد جولسون مسيرة عبر شوارع أوهايو إلى منزل المرشح، حيث قدم أغنية من تأليفه، «هاردينج أنت الرجل المناسب لنا». أصبحت الأغنية الرسمية للحملة الجمهورية بكلمات مثل: «إذن، إنه هاردينج، قُد الحزب الجمهورى/ هاردينج، إلى النصر/ نحن هنا لإحداث ضجة/ وارن هاردينج أنت الرجل المناسب لنا».

فاز هاردينج، ليصبح الرئيس التاسع والعشرين، لكنه توفى فى منصبه عام 1923 بسبب نوبة قلبية، وخلفه نائبه كالفين كوليدج. واصل جولسون حملته الانتخابية لصالح كوليدج خلال انتخابات عام 1924. • فرانك سيناترا مع وجود والدته (دولى) التى كانت منخرطة فى السياسة فى مسقط رأسه هوبوكين، نيو جيرسى، كان من المحتم أن يتبع فرانك سيناترا خطاها. أثناء حملة إعادة انتخاب فرانكلين د. روزفلت عام 1944، دعا الرئيس المغنى إلى البيت الأبيض. كان بينج كروسبى قد أبدى بالفعل دعمه لخصم روزفلت توماس إى ديوى، لذا بدا الوقوف إلى جانب مغنى شعبى بمثابة خطوة ذكية. انضم سيناترا إلى أسماء معروفة أخرى مثل همفرى بوجارت وريتا هيوارث وأورسون ويلز فى حملة الرئيس الثانى والثلاثين، حيث تبرع بالمال وتحدث فى الخطابات الإذاعية وفى قاعة كارنيجى. وفى إحدى المرات، وصفه بأنه «أعظم رجل على قيد الحياة اليوم، وهنا رجل صغير من هوبوكين يصافحه».

حتى إنه انضم إلى ويلز فى تجمع جماهيرى فى فينواى بارك فى بوسطن فى عطلة نهاية الأسبوع التى سبقت الانتخابات. ثم انغمس الديمقراطى من نيوجيرسى فى حملة جون ف. كينيدى عام 1960.

فإلى جانب فرقة رات باك، نظم سيناترا العديد من حملات جمع التبرعات وحول أغنيته «آمال عالية» إلى نشيد الحملة. والمغنى تم تعيينه مسئولاً عن حفل تنصيب كينيدى.

لكن كل شىء انهار عندما لم يظهر جون ف. كينيدى فى عطلة نهاية الأسبوع فى منزل سيناترا فى بالم سبرينج عام 1962 وقضى إجازة مع كروسبى بدلاً من ذلك.

وقيل «أُبلغ كينيدى بشكل لا لبس فيه أن سيناترا أصبح سامًا الآن بسبب علاقاته الواضحة بالمافيا». «لقد أنفق سيناترا ثروة فى الاستعداد لاستضافة الرئيس وانكسر قلبه عندما تم تجاهله. على ما يبدو، حوله هذا إلى جمهورى». بحلول عام 1970، كان يؤيد رونالد ريجان لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وفى النهاية أيد المرشح الرئاسى الذى تحول إلى ممثل، والذى وصفه بأنه «صديق قديم»، فى عام 1980.

• جودى جارلاند كانت للممثلة جودى جارلاند علاقة خاصة مع جون كينيدي. قالت ابنتها ليزا مينيلى فى السيرة الذاتية هناك شىء واحد مؤكد، وهو أن جارلاند كانت من المؤيدين، ووقفت إلى جانب جون كينيدى فى المؤتمر الوطنى الديمقراطى عام 1960.

كانت صديقة مقربة للغاية، وكان لديها منزلها الخاص بالقرب من مجمع كينيدى فى هيانيس بورت، ماساتشوستس.

• باربرا سترايساند عندما دعمت باربرا سترايساند حملة هيلارى كلينتون فى عام 2008، لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تدعم فيها ترشح كلينتون للرئاسة. كانت المغنية أيضًا من أشد المؤيدين لانتخابات بيل كلينتون عام 1996، وقد غنت فى حفل لجمع التبرعات لصالح كلينتون فى بيفرلى هيلز، حيث قدم الحفل توم هانكس، مع فرقة إيجلز، ونيفيل براذرز، وشيكاغو، بالإضافة إلى قراءات مايا أنجيلو. لكن ربما كانت اللحظة الأكثر صراحة فى حياة سترايسند عندما اتهمتها مجلة جورج السياسية بمنح بيل كلينتون إعلانات مجانية أثناء محادثة عبر الإنترنت لتشجيع الشباب على التصويت.

وردت فى رسالة إلى المجلة قائلة: «أنا مؤيدة قوية للرئيس كلينتون والعديد من سياساته»، مستشهدة بقضايا رئيسية: «الحفاظ على البيئة، وضمان حق المرأة فى الاختيار، وإصلاح التعليم، وتعزيز قوانين السيطرة على الأسلحة، والنضال من أجل إصلاح الرعاية الصحية، وتوفير الضمان الاجتماعى، وزيادة الحد الأدنى للأجور».

وتابعت قائلة إنه على الرغم من كونها ديمقراطية، إلا أنها دعمت «أحيانًا» أيضًا المرشحين الجمهوريين والمستقلين، وكتبت: «أحكم على كل مرشح من خلال سجله وليس من خلال انتمائه الحزبى».