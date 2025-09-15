جناة يسرقون كل محصول العنب الناضج من مزرعتين غربي ألمانيا

قام جناة مجهولون بسرقة ما يقرب من كل محصول العنب الناضج من مزرعتين للكروم في منطقة راينهيسن غربي ألمانيا، وذلك على مساحة تبلغ نحو 8000 متر مربع.

وتشير التقديرات إلى أن المزرعتين المصنعتين للنبيذ والمستقلتين عن بعضهما البعض تكبدتا خسائر بعدة آلاف من اليوروهات جراء هذه السرقة.

ووصفت الشرطة طريقة تنفيذ الجناة للسرقة بأنها احترافية، وقالت: "نظرًا لكمية المسروقات، فلابد من افتراض أن الجناة استخدموا سيارة كبيرة واحدة على الأقل أو عدة وسائل نقل".

وذكرت الشرطة أن السرقة تم اكتشافها من قبل عاملين في المزرعتين عندما كانوا يهمون ببدء موسم الحصاد، ودعت الشرطة كل من لاحظ أشخاصًا أو مركبات مشبوهة بالقرب من المزرعتين خلال الفترة ما بين 6 و14 سبتمبر الجاري، إلى التواصل معها.