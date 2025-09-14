وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول غزة وهجوم الدوحة

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صباح اليوم الأحد، إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول غزة وهجوم الدوحة.

وقبل مغادرته، أكد روبيو للصحفيين مجددا أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راضين عن الغارة الإسرائيلية على قطر.

وقال روبيو إن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل لن تتأثر، لكنه سيناقش مع الإسرائيليين كيفية تأثير الغارة على رغبة ترامب في ضمان عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس، والقضاء على المسلحين وإنهاء الحرب في غزة.

وبعد زيارته لإسرائيل، من المقرر أن ينضم روبيو إلى ترامب في زيارته المقررة لبريطانيا خلال أيام.

وشنت إسرائيل غارة جوية في الدوحة يوم الثلاثاء، في محاولة لاغتيال قادة حماس السياسيين، فيما وصفه مسئولون أمريكيون بأنه تصعيد أحادي لا يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

وأثار شن الغارة على أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة تنديد دول عربية أخرى على نطاق واسع، وعرقل محادثات بوساطة قطر لوقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي زيارة روبيو قبل اجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الجاري، والتي من المتوقع أن تعترف فيها دول، مثل فرنسا وبريطانيا، بدولة فلسطينية.

وقالت الولايات المتحدة إن مثل هذا الاعتراف سيشجع حماس. وألمح روبيو إلى أن هذه الخطوة قد تدفع إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية، وهو ما يسعى إليه أعضاء متشددون في حكومتها.